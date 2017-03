Einbruch in Obernburger Einfamilienhaus

Vermutlich gegen 22.00 Uhr versuchten die Täter zunächst eine Terrassentüre aufzuhebeln. Nachdem sie dort gescheitert waren, zertrümmerten sie eine Glastüre und drangen so in den Wohnraum ein. Sie durchsuchten mehrere Schränke und das Mobiliar und richteten Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro an. Ob und wenn ja welche Beute sie machten ist derzeit noch unklar.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, denen im Laufe des Dienstagabends verdächtige/fremde Personen oder (auswärtige) Fahrzeuge im Bereich der Rosenstraße aufgefallen sind. Anrufe bitte unter Tel. 06022/6290.

Originalmeldung des Polizeipräsidiums Unterfranken