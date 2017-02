22-Jähriger Heiko Kick in Marktheidenfeld vermisst

Die Marktheidenfelder Polizei sucht mit Unterstützung von zahlreichen Einsatzkräften nach dem 22-Jährigen und bittet Zeugen, sich zu melden.

Der 22-Jährige hatte am Samstagabend gegen 19.30 Uhr die Wohnung in Hasloch verlassen und war mit einem silbernen Opel Corsa nach Marktheidenfeld gefahren. Den Pkw hatte Heiko Kick auf dem alten Messeparkplatz abgestellt und sich dann mit Freunden in einem Lokal in der Mitteltorstraße getroffen. Die Bar hatte er gegen 01:10 Uhr verlassen, um in einer Bankfiliale in der Bronnbacher Straße Geld abzuheben. Er kehrte dann in die Bar zurück um diese laut Angaben von Zeugen gegen 01.30 Uhr endgültig zu verlassen. Offenbar hatte er vor, bei einer Bekannten zu übernachten. Dort ist er jedoch nicht erschienen, sein Mobiltelefon ist ausgeschalten.

Die Familie des jungen Mannes verständigte am Sonntagabend die Marktheidenfelder Polizei. Zunächst wurden Abklärungen im näheren Umfeld des Vermissten getätigt. Nachdem es keine Anhaltspunkte für den Aufenthaltsort von Heiko Kick gab, leitete die Marktheidenfelder Polizei am frühen Dienstagmorgen umfangreiche Suchmaßnahmen ein. In die Absuche sind neben Kräften der Feuerwehr zu Land, dem THW zu Wasser und einem Hubschrauber in der Luft auch ein Maintrailer-Hund eingebunden.

Heiko Kick kann wie folgt beschrieben werden:

186 cm groß und schlanke Figur

kurze dunkle Haare

er war bekleidet mit einer schwarzen Hose, schwarz-weißen Turnschuhen, einer grünen Jacke mit schwarzer Motorradkutte darüber

Die Marktheidenfelder Polizei bittet Zeugen, die Heiko Kick seit Sonntag um 01.30 Uhr gesehen haben, oder Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort machen können, sich unter Tel. 09391/9841-30 zu melden.

Originalmeldung des Polizeipräsidiums Unterfranken