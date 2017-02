Faschingszug Würzburg - Vater mit 2,96 Promille und zweijährigem Sohn unterwegs

Polizei Würzburg

Würzburd Sonntag, 26.02.2017 - 16:48 Uhr

Am 26.02.2017, kurz nach 12 Uhr, setzte sich der Große Würzburger Faschingszug in Bewegung. Bei sonnigen 11°C bewegte sich der Gaudiwurm durch den Innenstadtbereich und wurde hierbei von geschätzten 100.000 Närrinnen und Narren ausgelassen bejubelt.