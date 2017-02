Vier Frauen nutzten offenbar die Hilfsbereitschaft eines 85-Jährigen aus

In der Bahnhofstraße hielten sich die vier Frauen im Alter von 26 bis 31 Jahren auf als sie den 85-Jährigen anbettelten. Bei dem Blick in sein Portemonnaie, um etwas Geld zu spenden, stellte er fest das 200 Euro fehlten. Da sich die Frauen sofort entfernten, ging der Mann davon aus, dass diese offenbar mit dem fehlenden Geld etwas zu tun haben könnten. Eine nach der Verständigung der Polizei eingeleitete Fahndung führte zur vorläufigen Festnahme der Frauen durch die Aschaffenburger Polizei. Das mögliche Diebesgut konnte bei den Frauen jedoch nicht aufgefunden werden, sodass die Polizisten sie nach kurzem Aufenthalt bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg wieder auf freien Fuß setzten.Zur Aufklärung der Tat ist die Kripo, welche die weiteren Ermittlungen führt, auch auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Insbesondere Angaben zu folgenden Fragen sind von größerer Relevanz:· Wem sind die vier, bettelnden Frauen im Bereich der Bahnhofstraße am Donnerstagvormittag aufgefallen?· Wo sind die Frauen, welche in einem schwarzen VW Golf mit Krefelder Zulassung (KR-) unterwegs sind, noch gesehen worden?· Weder die Tatbeute noch die Schreibunterlage mit dem Bettelzettel konnte bislang aufgefunden werdenHinweise nimmt die Aschaffenburger Kripo unter Tel. 06021/857-1731 entgegen.

Polizei Unterfranken