Pkw flüchtet nach Unfall

An Brücke hängen geblieben



Nötigung führt zu Verkehrsunfall



Wohnhaus beschmiert

Zeugen konnten jedoch das Kennzeichen des Fahrzeugs ablesen. Die Ermittlungen bezüglich des Fahrers des VW dauern zurzeit noch an. Der Schaden am Citroen beläuft sich auf ca. 250 Euro.Der Fahrer eines Lkw übersah die Höhenbeschränkung an der Bahnunterführung in der Lindenstraße. Er fuhr mit seinem Fahrzeug unter die Brücke und blieb daran hängen, da die Höhe seines Fahrzeugs mehr als die zugelassenen 2,5 m betrug. An der Brücke selbst entstand kein Sachschaden. Am Lkw hingegen schlägt die Reparatur vermutlich mit etwa 10.000 Euro zu Buche.Am Montagmorgen kam es auf der B469 in Fahrtrichtung Seligenstadt zu einem Auffahrunfall. Ausgelöst wurde dieser durch eine vorangegangene Nötigungshandlung eines VW-Fahrers. Dieser hatte ohne zwingenden Grund seine Geschwindigkeit stark verringert nachdem er sich von einem nachfolgenden Opel genötigt fühlte. Dies hatte zur Folge, dass der Opel und ein dahinter fahrender VW stark abbremsen mussten. Sie erkannten die Situation noch rechtzeitig. Der Fahrer des vierten Fahrzeugs in der Reihe konnte seinen Lkw nicht mehr abbremsen und fuhr auf den Vorausfahrenden VW auf. Zunächst blieben alle Beteiligten vor Ort stehen. Nach einem kurzen Gespräch verließ der Fahrer des Opel die Unfallstelle. Diesen sucht die Polizei nun als Zeugen zu dem Unfall. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 5500 Euro. Zudem wurde der Fahrer des beschädigten VW leicht verletzt. Da sich der Unfall im Berufsverkehr ereignete kam es zu erheblichen Behinderungen auf der B469. Die FFW Obernburg war zur Verkehrslenkung und Fahrbahnreinigung vor Ort.In der Zeit von Freitag bis Montag beschmierten unbekannte Täter die Backsteinfassade eines Wohnhauses in der Alten Schule mit Edding. Der Sachschaden fällt zwar gering aus, jedoch kam dies bereits wiederholt vor. Aus diesem Grund erstattete der Geschädigte Anzeige. Bislang liegen jedoch keine Hinweise auf den oder die Täter vor.Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 - 0



Polizei Obernburg