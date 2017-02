Nach Demonstrationen in Würzburg - erhebliche Sachbeschädigung am Bürgerspital

Am Montagvormittag bemerkten die Verantwortlichen, dass das Hofeinfahrtstor zum Stiftungsgelände des Bürgerspitals in der Theaterstraße erheblich beschädigt war. Sie alarmierten die Polizei. Die Ordnungshüter stellten vor Ort fest, dass das Tor samt Zarge verbogen, sowie der elektrische Torantrieb samt Mauerputz beschädigt war.Nach Sichtung der Bilder einer Überwachungskamera fand die Tat um 16.23 Uhr statt. Verantwortlich sind mehrere dunkel gekleidete Personen, die mit roher Gewalt das Tor aufreißen und dadurch massiv beschädigen.Die Kripo Würzburg hat die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernommen und bittet um Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat machen bzw. Angaben zur Identität der Täter geben können. Anrufe bitte unter Tel. 0931/457-1732.

Polizei Unterfranken