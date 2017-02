Tresor aus Wohnung in Mömbris gestohlen

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die beiden Unbekannten in der Zeit zwischen 19.00 Uhr und 20.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu der in einem Mehrfamilienhaus in der Alzenauer Straße gelegenen Wohnung. In der Folge durchsuchten sie diese, stießen offensichtlich auf den Tresor und entwendeten ihn komplett.

Zeugen gaben an, zwei dunkel gekleidete Männer mit Kapuzenpullovern im Bereich des Tatorts gesehen zu haben, als diese etwas in Richtung Wald davon trugen. Eine anschließende Fahndung und Überprüfung des Waldbereichs der Alzenauer Polizei und eines Diensthundeführers verlief allerdings ergebnislos.

Die Ermittler der Polizeiinspektion Alzenau bitten jetzt um weitere sachdienliche Hinweise in dem Fall. Wem verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind oder wer sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter Tel. 06023/9440 zu melden.

Meldung der Polizei Unterfranken