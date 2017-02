Einbruch in Elsenfeld: Schmuck und Münzen gestohlen

Polizei Unterfranken

Sonntag, 19.02.2017 - 12:08 Uhr

Ein Unbekannter ist in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein Wohnhaus eingedrungen. Über ein Fenster brach er gewaltsam in das Anwesen ein und ließ Schmuck sowie weitere Wertgegenstände mitgehen. Die Obernburger Polizei hat die ersten Ermittlungen bereits aufgenommen.