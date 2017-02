Sich selbst in den Hals geschossen – 58-Jähriger verletzt sich beim „Spielen“ mit Schreckschusspistole

Polizei Unterfranken

Sonntag, 19.02.2017 - 11:23 Uhr

Wie gefährlich der unsachgemäße Umgang mit Schreckschusswaffen sein kann, zeigt ein Fall vom Samstagabend in Schweinfurt. Ein 58-Jähriger hatte sich vor den Augen seiner Tochter seine Schreckschusspistole an den Kopf gehalten und abgedrückt, da er dachte, die Waffe sei ungeladen.