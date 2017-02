Frontalzusammenstoß bei Wiesentheid - Beide Fahrer schwer verletzt

Polizei Unterfranken

WIESENTHEID, LKR. KITZINGEN. Donnerstag, 16.02.2017 - 19:26 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten ist es am Donnerstagnachmittag auf der B 22 bei Wiesentheid gekommen. Beide Fahrer kamen nach der medizinischen Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser. Für die Dauer der Unfallaufnahme, welche durch die Polizei Kitzingen erfolgte, musste die B 22 in beide Richtungen gesperrt werden.