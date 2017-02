Sohn findet seine Eltern tot in ihrem Haus in Unterfranken

Hintergründe unklar

Mittwoch, 15.02.2017 - 08:21 Uhr

Ein Sohn hat am Dienstagabend seine Eltern tot in ihrem Wohnanwesen aufgefunden. Bei den Verstorbenen handelt es sich um einen 51-jährigen Mann und seine 50-jährige Ehefrau. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft ermitteln nun insbesondere wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts.