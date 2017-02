Verbotener Liebestrip - Polizei nimmt 16-Jährigen in Würzburger Bahnhof fest

Bundespolizei

Würzburg Dienstag, 14.02.2017 - 14:55 Uhr

Die Bundespolizei hat heute Mittag einen vermissten Jugendlichen im Hauptbahnhof Würzburg in Obhut genommen. Der 16-Jährige war am vergangenen Donnerstag aus einer Jugendeinrichtung in Norddeutschland ausgerissen, um seine in Ravensburg lebende Freundin zu besuchen.