Versuchter Einbruch in Ringheim: Wer hat die Verdächtigen gesehen?

Polizei Unterfranken

Mittwoch, 08.02.2017 - 15:19 Uhr

Am frühen Sonntagabend haben Unbekannte versucht in ein Reihenhaus im Ortsteil Ringheim einzusteigen. Der Kripo liegen Hinweise auf ein verdächtiges Fahrzeug und zwei Personen vor. Wer sachdienliche Angaben machen kann, soll sich bitte melden.