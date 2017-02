Fußgänger von Auto erfasst - 76-Jähriger verstirbt an Unfallstelle

Um 19.15 Uhr war die 58-Jährige mit ihrem Golf auf der Bundesstraße 279 von Unteressfeld in Fahrtrichtung Oberessfeld unterwegs. Zwischen den beiden Ortschaften, auf Höhe der dortigen Kirche, hatte ein dunkel gekleideter Fußgänger die Fahrbahn überquert, den die Fahrzeugführerin offenbar zu spät wahrgenommen hatte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem VW und dem älteren Mann, der aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld stammt. Er erlitt bei dem Verkehrsunfall so schwere Verletzungen, dass er diesen noch an der Unfallstelle erlag. Die Fahrerin des VW Golf erlitt unter anderem einen Schock und musste zur Behandlung in eine umliegende Klinik gebracht werden.

Die Staatsanwaltschaft Schweinfurt ordnete die Hinzuziehung eines Sachverständigen an. Mit der Verkehrsunfallaufnahme ist die Polizeistation Königshofen im Grabfeld gemeinsam mit dem Sachverständigen mit der Unfallaufnahme betraut. Unterstützt werden sie von den Freiwilligen Feuerwehren aus Oberessfeld, Unteressfeld und Sulzdorf an der Lederhecke. Die B 279 muss für die polizeilichen Maßnahmen voraussichtlich noch bis 22.30 Uhr gesperrt bleiben (Stand 22.00 Uhr).

Polizei Unterfranken