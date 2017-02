Oberleichtersbach: Brand eines Holzlagers greift auf Wohnhaus über

Polizei Unterfranken

OBERLEICHTERSBACH Sonntag, 05.02.2017 - 11:27 Uhr

Zu einem Brand in einem Holzlagerraum ist es am Sonntag um kurz nach Mitternacht gekommen. Vor dort aus griffen die Flammen teilweise auch auf das benachbarte Wohnhaus über.