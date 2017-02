Einbruch in Mehrfamilienhaus in Geiselbach

Die Polizei bittet um Hinweise.Zwischen 17.30 Uhr und 19.45 Uhr versuchten die Täter zunächst über die Terrassentüre in das Anwesen in der Weißteichstraße einzudringen. Nachdem dies misslang, öffneten sie gewaltsam ein Fenster und gelangten in den Innenraum. In der Folge durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten nach Beute. Dem Sachstand nach fehlen zumindest zwei Schmuckstücke im Wert von einigen hundert Euro. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf circa 5000 Euro.

Die Alzenauer Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Laufe des Dienstagnachmittags bzw. frühen Abends im Bereich der Weißteichstraße aufgefallen sind. Anrufe bitte unter Tel. 06023/9440.

Meldung der Polizei Unterfranken