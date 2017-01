Hunde brechen in Eis ein: Besitzerin will helfen und muss selbst gerettet werden

Polizei Unterfranken

Montag, 30.01.2017 - 11:13 Uhr

Zu einem größeren Aufgebot an Rettungskräften kam es am Sonntagnachmittag am Main bei Grafenrheinfeld. Nachdem drei Hunde auf dem nicht mehr tragfähigen Eis eingebrochen waren, eilte eine Besitzerin hinterher und musste letztlich selbst gerettet werden.