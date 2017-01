Streit zwischen Bekannten eskaliert  29-Jähriger mit Stichverletzung

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen waren sich die beiden Bekannten, die aus dem Landkreis Bad Kissingen stammen, am Mittwochabend, gegen 19.20 Uhr, zufällig in der Nähe der Peter-Heil-Straße begegnet. Offenbar gerieten die Männer in Streit, woraufhin der 29-Jährige seinen Kontrahenten zu Boden gestoßen haben soll. Dieser sei in der Folge wieder aufgestanden und habe mit einem Messer eine Stichbewegung in Richtung des Jüngeren durchgeführt. Anschließend sei der Angreifer geflüchtet.

Unmittelbar nach Eingang der Mitteilung bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken machte sich eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Bad Kissingen auf den Weg zum Tatort. Die Beamten stellten bei dem 29-Jährigen eine Stichverletzung am Rücken fest. Ein Rettungswagen brachte den schwer Verletzten nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Die weiteren Ermittlungen übernahm in der Folge die Kriminalpolizei Schweinfurt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft. Erst am Morgen nach der Tat konnte der Verletzte im Krankenhaus zum Tatgeschehen befragt werden. Er gab schließlich an, dass sein fünf Jahre älterer Bekannter ihm die Stichverletzung nach einem Streit zugefügt habe. Der Tatverdächtige wurde noch am Donnerstagmittag an seiner Wohnanschrift vorläufig festgenommen. Der Verbleib des Tatmessers ist bislang noch unbekannt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde der 34-Jährige am Freitagnachmittag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Schweinfurt vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts der Gefährlichen Körperverletzung. Nach der Eröffnung des Haftbefehls wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen setzt die Kriminalpolizei Schweinfurt nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Anwohner oder Spaziergänger die Auseinandersetzung im Bereich der Grünanlage zwischen der Peter-Heil-Straße und der Johann-Philipp-Geigel-Straße beobachtet haben. Außerdem liegen Erkenntnisse vor, dass der Tatverdächtige in diesem Bereich mit einer Whisky-Flasche in der Hand unterwegs gewesen sein soll.

Mögliche Zeuge, die die Auseinandersetzung vielleicht beobachtet haben oder auf einen Mann aufmerksam geworden sind, der mit einer Whisky-Flasche im Bereich der Grünfläche unterwegs war, werden gebeten, sich mit der Kripo Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1731 in Verbindung zu setzen.