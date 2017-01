Frauen auf Damenklo belästigt - Mann wehrt sich heftig gegen Festnahme

Polizei Unterfranken

Montag, 23.01.2017 - 18:15 Uhr

Zwei Frauen sind am frühen Sonntagmorgen in der Damentoilette einer Schweinfurter Bar von einer Gruppe Männer belästigt und zum Teil auch unsittlich berührt worden.