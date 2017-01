Blitzeinbruch in Tankstelle in Kleinostheim: Täter erbeuten Zigaretten

Binnen weniger Minuten sind in der Nacht zum Montag Einbrecher in eine Tankstelle in der Aschaffenburger Straße eingedrungen und erbeuteten Zigaretten. Die Kripo ermittelt und bittet um Hinweise. Gegen 02.50 Uhr befuhren die Täter das Tankstellengelände, stiegen aus und verschafften sich über die Eingangstüre gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum. Ganz offensichtlich hatten sie es auf Zigaretten abgesehen. Sie erbeuteten eine noch nicht bekannte Anzahl an Packungen und türmten. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Unmittelbar nach Bekanntwerden der Tat leitete die Aschaffenburger Polizei eine Fahndung nach den Tätern ein. Diese verlief allerdings ergebnislos. Die Kripo Aschaffenburg hat noch in der Nacht die Ermittlungen vor Ort übernommen. Die Beamten hoffen jetzt auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Sie fragen:

- Wer wurde Zeuge des Einbruchs und kann sachdienliche Angaben machen?

- Wer hat im Laufe des Abends bzw. der Nacht ein verdächtiges Fahrzeug vor allem im Bereich der Tankstelle bemerkt?

- Wer kann Hinweise zu den beiden Tätern geben? Beide waren dunkel gekleidet und trugen Sturmmasken. Einer der Täter war schlank, seine Trainingshose hatte weiße Längsstreifen.

Anrufe bitte bei der Kripo Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1732.

Originalmeldung des Polizeipräsidiums Unterfranken