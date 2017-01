Einbrecher in Ringheim: Wer hat etwas beobachet?

Polizei Unterfranken

Freitag, 20.01.2017 - 10:05 Uhr

Am Donnerstag ist ein Unbekannter in ein Wohnhaus in Großostheim-Ringheim eingebrochen. Der Täter erbeutete Schmuck und andere Gegenstände im Gesamtwert über 2.000 Euro. Ihm gelang es, mit seiner Beute unerkannt zu entkommen. Die Kripo Aschaffenburg nimmt im Rahmen ihrer Ermittlungen auch Zeugenhinweise entgegen.