Feuer in Mehrfamilienhaus - 76-Jähriger stirbt bei Zimmerbrand

Brandursache unklar

Samstag, 14.01.2017 - 16:35 Uhr

Am Samstagmittag ist ein 76-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Würzburg bei einem Feuer in seiner Wohnung ums Leben kommen. Der Senior erlitt bei dem Zimmerbrand so schwere Verletzungen, dass die Feuerwehr den Mann tot in seiner Wohnung fand.