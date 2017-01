Einbrecher erbeutet Schmuckstücke in Sulzbach

Die Kripo Aschaffenburg nimmt im Rahmen ihrer Ermittlungen auch Zeugenhinweise entgegen.

Nach den vorliegenden Erkenntnissen muss sich der Einbruch in der Dorfstraße im Zeitraum zwischen 14.00 Uhr und 18.00 Uhr ereignet haben. Dem Täter gelang es, ein Kellerfenster an der rückwärtigen Gebäudeseite gewaltsam zu öffnen. Er stieg in das Anwesen ein und machte sich anschließend an der Wohnungstür im Erdgeschoss zu schaffen. In der Wohnung durchsuchte der Einbrecher mehrere Räume nach Wertgegenständen. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute im Gesamtwert von einigen tausend Euro vermutlich über den Balkon. Der Sachschaden, den der Unbekannte am Tatort hinterließ, dürfte sich nach ersten Schätzungen auf etwa 2.000 Euro belaufen.

Wer im Laufe des Mittwochs in Dornau etwas Verdächtiges beobachtet hat, das mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnte, wird dringend gebeten, sich mit der Kripo Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1732 in Verbindung zu setzen.

Meldung der Polizei Unterfranken