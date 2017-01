Auseinandersetzung vor Asylbewerberunterkunft

Von ihnen erlitten Verletzungen. Die Schweinfurter Polizei leitete strafrechtliche Ermittlungsverfahren ein.

Dem Sachstand nach war es zunächst zu einer verbalen Streitigkeit in der Stadtgalerie zwischen den zum Teil alkoholisierten Jugendlichen gekommen. Diese endete vor der Unterkunft in der Hohmannstraße darin, dass mindestens sieben von ihnen im Alter von 14 bis 18 Jahren u.a. mit Holzlatten auf vier weitere Jugendliche einschlugen. Auch ein Messer soll im Spiel gewesen sein. Letztere im Alter von 17 und 18 Jahren erlitten zum Teil nicht unerhebliche Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert.

Die Schweinfurter Polizei konnte insgesamt sieben Tatverdächtige identifizieren. Gegen sie wird jetzt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Meldung der Polizei Unterfranken