Zeugen nach Einbruch in Brauerei gesucht

Gegen 10 Uhr am Montag entdeckten Zeugen die Spuren der bislang noch unbekannten Täter. Nach ersten Erkenntnissen waren die Kriminellen seit 13 Uhr am Samstag durch eine aufgehebelte Tür in das Anwesen in der Straße "Am Steinborn" eingedrungen. Aus dem Kellerraum entwendeten sie unter anderem Werkzeuge und Kabeltrommeln im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Mit ihrer Beute flüchteten sie anschließend unerkannt. Hinweise nehmen die Polizisten unter der Rufnummer 06071/9656-0 entgegen.

vd/Polizei Südhessen