Einbrecher im Gemeindebüro und Kloster

Während die durch das Eindringen der Täter ausgelöste Alarmanlage des Gemeindebüros die ungebetenen Besucher vertrieb, ließen Kriminelle im ehemaligen Kloster Bargeld mitgehen und tranken Wein.

Die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Dieburg prüfen nun, ob es zwischen den beiden Taten sowie zu weiteren Einbrüchen in jüngster Vergangenheit in kirchliche Einrichtungen in Münster, Dieburg und Groß-Zimmern einen Zusammenhang gibt.

Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Polizei in Dieburg unter der Telefonnummer 06071/9656-0.

juh/Polizei Südhessen