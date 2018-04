Herr Beike verließ am Freitagmorgen, gegen 5.15 Uhr, sein Haus in der Rilkestraße in Seligenstadt und ist vermutlich mit einem hellblauen Damenfahrrad unterwegs. Der 76-Jährige ist 1,73 Meter groß und sehr schlank. Er hat graue Haare und war mit einem blau-karierten Hemd sowie einem blauen Pullunder und Bluejeans bekleidet. Herr Beike benötigt derzeit ärztliche Hilfe.

Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, die Kripo Offenbach (Rufnummer 069 8098-1234) oder jede andere Polizeidienststelle anzurufen.

mci / Quelle: Polizei Südosthessen