Falsche Polizisten betrügen Seniorin

Mit der Masche "Falsche Polizeibeamte" Geld erbeutet - Die Polizei in Hanau warnt vor einer Betrugsmasche, mit der unbekannte Täter aktuell versuchen, schnell an Beute zu gelangen. In einem Fall brachten Trickbetrüger einer alten Dame aus der Georg-Wolff-Straße am späten Sonntagabend um ihr Erspartes. Gegen 21.15 Uhr erhielt die Frau einen Anruf von einem Mann, der vortäuschte, Polizist zu sein. Er gaukelte der Seniorin vor, dass die Polizei einer Diebesbande auf den Fersen sei; sie wäre einer der "zukünftigen Opfer". Um sie zu schützen, solle sie ihr Erspartes an einer vereinbarten Stelle deponieren. Gegen 23.15 Uhr musste die Senioren feststellen, dass ihr nicht geholfen wurde und Betrüger am Werk waren - denn ihre Ersparnisse waren weg. Trickbetrüger hatten das Geld eingesackt.

Hilfe ist willkommen

Wer Hinweise zu den "falschen Polizisten" oder den Abholern geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 zu melden. Die Polizei bietet mit seinen kriminalpolizeilichen Beratungsstellen professionelle Hilfe zur Prävention von Straftaten - unter anderem zur Masche "falsche Polizeibeamte" - an. Die Beratungsstelle in Hanau ist unter der Telefonnummer 06181 100-233 zu erreichen.

Streit mit Folgen

Freigericht/Somborn. Im Bereich des Busbahnhofs in der Rathausstraße in Somborn sind am Montagabend, gegen 23 Uhr, zwei Gruppen im Alter zwischen 14 und 22 Jahren nach anfänglichen gegenseitigen Beleidigungen in Streit geraten. Nach dem sich die "Streithähne" getrennt hätten, sei dann ein 18-Jähriger aus einer der beiden Gruppen von zwei Jugendlichen, die ebenfalls zuvor an den verbalen Streitigkeiten beteiligt gewesen sein sollen, geschlagen worden. Der verletzte Rodgauer musste anschließend in einem Krankenhaus stationär behandelt werden.

Zunächst entkommen

Der 14- und der 16-Jährige hätten bei der Auseinandersetzung versucht, dem Rodgauer die Jacke zu entreißen, was ihnen allerdings nicht gelang. Danach waren die mutmaßlichen Angreifer geflüchtet. Die Polizei konnte das Duo aber kurzer Zeit später antreffen und vorläufig festnehmen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hanau verbrachten sie die Nacht im Polizeigewahrsam. Am Dienstag wurden der Frankfurter und der Offenbacher nach den polizeilichen Vernehmungen in Absprache mit der Staatsanwaltschaft nach Hause entlassen.

juh/Polizei Südosthessen