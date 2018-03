In den Grünstreifen gefahren

Nach Angaben der Hainstädterin war ihr ein Personenwagen, vermutlich ein VW-Passat-Kombi, aus Richtung Klein-Krotzenburg entgegengekommen. Der unbekannte Fahrer hatte unmittelbar vor ihr den Fahrstreifen gewechselt, sodass sie nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Verursacher war dann, ohne sich um den Schaden von rund 10.000 Euro zu kümmern, weitergefahren.

Die Unfallfluchtermittler bitten nun Zeugen, die etwas von dem Unfallgeschehen mitbekommen haben oder denen das Fahrzeug zuvor aufgefallen war, sich auf der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Wer hat den Audi beschädigt und ist abgehauen?

Hanau. Knapp zwei Stunden hatte ein Rodenbacher seinen Audi A5 am Donnerstag auf einem Parkplatz in der Nicolaystraße im Bereich des Restaurants "Café Del Sol" geparkt und schon wurde er von einem Unbekannten angefahren. Der Verursacher hatte zwischen 21 und 22.40 Uhr den Audi am hinteren rechten Kotflügel touchiert und war dann, ohne sich um den geschätzten Schaden von 2.500 Euro zu kümmern, abgehauen. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Hanau I am Freiheitsplatz (06181 100-611) oder bei den Unfallfluchtermittlern (06183 91155-0).

juh/Polizei Südosthessen