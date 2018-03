Bistro-Einbrecher klauen Zigaretten und Geld

In der Zeit zwischen 1 und 7 Uhr hebelten die Ganoven eine rückwärtige Tür auf und verschafften sich so Zugang ins Innere. Anschließend brachen die Unbekannten sämtliche Spiel- und Zigarettenautomaten auf und nahmen die darin befindlichen Zigaretten und Geld an sich. Außerdem entnahmen sie weiteres Geld aus einer Kasse im Verkaufsraum. Im Anschluss türmten die Unbekannten über die zuvor aufgehebelte Tür. Wer etwas vom Einbruch mitbekommen hat, wendet sich bitte an die Hanauer Kripo (06181 100-123).

Einbrecher erbeuten Geld

Hanau. Unbekannte stiegen in der Nacht zum Montag in die Büroräumlichkeiten eines Agrarlagers in der Hafenstraße ein. In der Zeit zwischen Sonntagabend, 21.30 Uhr und Montagmorgen, 7 Uhr, öffneten die Einbrecher eine Zugangstür zum Treppenhaus des Firmengebäudes und begaben sich anschließend in Verkaufs- sowie Büroräume. Diese durchsuchten sie nach möglichem Diebesgut. Nachdem sie ihre Beute eingesackt hatten, flohen sie. Wer Hinweise auf verdächtige Personen geben kann, wird gebeten, sich bei der Kripo Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Frau wurde bei Handtaschenraub verletzt

Wächtersbach. Ein etwa 25 Jahre alter Räuber entriss am frühen Montagnachmittag in der Main-Kinzig-Straße einer Fußgängerin die Handtasche; die Frau stürzte zu Boden und erlitt eine Platzwunde am Hinterkopf. Kurz vor 14.30 Uhr ging die 77-Jährige über den Parkplatz am Einkaufszentrum, als plötzlich der etwa 1,70 Meter große und schlanke Täter von hinten an der Tasche riss. Der dunkel gekleidete Räuber flüchtete mit der hellbraunen Umhängetasche, in der sich unter anderem ein Portemonnaie befand. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die zur Tatzeit am Einkaufszentrum Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 zu melden.

bak/Polizei Südosthessen