Unbekannte Autodiebe klauen VW Sharan

Der 57-jährige Besitzer stellte seinen VW mit HU-Kennzeichen am Samstagabend, gegen 23 Uhr, in der Querstraße im Bereich der einstelligen Hausnummern ab. Am Sonntagmorgen, gegen 8.30 Uhr, fand er eine leere Parklücke vor. Die Hanauer Kripo hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Autodiebstahl machen können, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 zu melden.

bak/Polizei Südosthessen