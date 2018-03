Um 4.40 Uhr flüchteten sich die beiden Eltern in eine gegenüberliegende Bäckerei, von wo aus die Rettungskräfte alarmiert wurden. Zuvor sollen sie durch ihren 39 Jahre alten Sohn im Schlaf überrascht worden sein, der sie unvermittelt mit einem Messer angegangen haben soll. Der Tatverdächtige wurde kurz darauf durch die Polizei auf der Straße festgenommen. Der 71 Jahre alte Mann wurde bei der Tat schwer, seine 69 Jahre alte Frau leicht verletzt. Beide kamen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Polizei Südosthessen