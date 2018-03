Zwei Männer prügeln sich auf Straße

Anwohner meldeten gegen 23.20 Uhr eine Schlägerei auf der Straße "In den Reußergärten". Nach ersten Erkenntnissen gerieten der 25-Jährige und ein 29-Jähriger, die sich bereits seit längerem kennen, in Streit. In dessen Verlauf erlitt der Jüngere eine Schnittverletzung am Unterarm; er wurde medizinisch versorgt. Der 29-Jährige war bei Eintreffen von Polizei und Rettungssanitätern nicht mehr da; Polizeibeamte nahmen ihn kurz danach an seiner Wohnanschrift vorläufig fest. Er stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss und musste eine Blutprobe abgeben. Zudem stellten die Beamten ein Messer sicher. Der Verdächtige aus Erlensee wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung zu. Die Ermittlungen dauern an.

bak/Polizei Südosthessen