Einbrecher nehmen Wäscherei ins Visier

Die Täter verschafften sich durch eine aufgehebelte Tür zunächst Zugang in das Gebäude in der Siemensstraße. Dort brachen die Unbekannten anschließend zwei weitere Türen auf und durchsuchten mehrere Schränke. Ob etwas entwendet wurde, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Hinweise bitte an die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0.

bak/Polizei Südhessen