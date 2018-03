23-Jährige übersieht entgegenkommendes Auto: Frau leicht verletzt

Am Donnerstag kam es gegen 19.50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall an der Kreuzung L3115 / B45 in Höhe Groß-Umstadt. Eine 23-jährige Frau aus Otzberg wollte mit ihrem PKW vom Groß-Umstädter Ortsteil Richen kommend, am "Semder Eck" nach links auf die B45 in Richtung Groß-Umstadt einbiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden PKW eines 20-jährigen Mannes aus Groß-Zimmern. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei wurde die Otzbergerin leicht verletzt. Sie wurde in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Fahrer und 19-jähriger Mitfahrer im anderen Pkw blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 20.000 Euro. Die Feuerwehr Groß-Umstadt war wegen ausgelaufener Betriebsstoffe vor Ort im Einsatz. Während der Unfallaufnahme war die L3115 zeitweise einseitig gesperrt. Es kam zu Behinderungen.

bak/Polizei Südhessen