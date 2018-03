Groß-Umstadt: Rotes Motorrad aus Garage gestohlen

Auf bislang unbekannte Weise verschafften sich die Täter Zutritt zu der Tiefgarage des Parkhauses und suchten mit dem motorisierten Zweirad, Model Streetfighter 848, unerkannt das Weite. Die Polizei in Dieburg hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen und fragt: Wem sind in diesem Zeitraum verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen oder wer kann Hinweise zu dem Verbleib des Motorrades geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06071/9656-0 zu melden.

mci / Quelle: Polizeipräsidium Südhessen