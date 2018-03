Unbekannter touchiert Golf und fährt davon

Diesen hatte sie am Morgen gegen 9 Uhr in der Emmastraße in Höhe der Hausnummer 4 abgestellt. Als sie gegen 15.30 Uhr zurückkam, bemerkte sie den Schaden, der auf etwa 500 Euro geschätzt wird. Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte den Kleinwagen vermutlich beim Ein-/Ausparken und fuhr dann einfach davon. Die Polizei in Seligenstadt sucht nun nach Zeugen, die die Unfallflucht beobachtet haben und bitte diese um Hinweise unter der Telefonnummer 06182 8930-0.

Bei Einbruch mehrere Computer erbeutet

Gelnhausen. Bei einem Einbruch in ein Haus in der Barbarossastraße wurden am Montagmittag insgesamt vier Computer erbeutet. Zwischen 11.30 und 13 Uhr schlugen die Unbekannten ein Loch in ein Fenster im Bereich der 20er-Hausnummern, durch welches sie hindurchgriffen um an den Fenstergriff zu gelangen und schließlich das Fenster geöffnet. So gelangten die Einbrecher ins Haus, wo sie dann sämtliche Stockwerke und Räume durchsuchten. Sie nahmen zwei Laptops und zwei Tablet-Computer an sich und verschwanden durch die Wohnungstür. Nach ersten Erkenntnissen könnte einer der Einbrecher ein etwa 20 Jahre alter und 1,75 Meter großer Mann mit kurzen dunklen Haaren gewesen sein. Wer rund um den Einbruch Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 bei der Kripo als Zeuge zu melden.

bak/Polizei Südosthessen