Groß-Zimmern: Polizei ermittelt nach Einbruch in Autohaus

Die Täter brachen über die am Autohaus gelegene Werkstatt in das Gebäude ein und suchten dort nach Wertvollem. Ersten Erkenntnissen wurden sie nicht fündig, verursachten aber durch ihr gewaltsames Vorgehen einen Sachschaden, der bislang auf etwa 11.500 Euro geschätzt wird.

Ebenfalls einen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro hinterließen ungebetene Gäste in Groß-Zimmern. Dort brachen die Täter im Zeitraum von Freitag (2.3.),21 Uhr und Samstag (3.3.), 5.30 Uhr, das Fenster eines Cafés in der Max-Planck-Straße auf und entwendeten eine geringe Summe Bargeld aus der Verkaufstheke.

In beiden Fällen hat die Polizei in Dieburg die Ermittlungen übernommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06071/9656-0 entgegen.

mci / Quelle: Polizei