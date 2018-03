81-Jährige stirbt nach Sturz - Zeugen gesucht

Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich die Dieburgerin am 11. Februar auf einer Fastnachtsveranstaltung in der Römerhalle. Hier feierte sie gegen 20 Uhr mit anderen Besuchern auf der Bühne. Aus bislang noch ungeklärter Ursache stürzte die 81-Jährige von der Bühne und verletzte sich dabei schwer. Am 21. Februar starb sie im Krankenhaus. Die Darmstädter Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten des Kommissariats 10 suchen Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

juh/Polizei Südhessen