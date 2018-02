Die Autobahn war gesperrt, weil ein Autofahrer in einen Lastzug gekracht war und aus seinem Fahrzeug herausgeschnitten werden musste.

Das dauerte dem 35-jährigen Mann aus dem Rhein-Neckar-Kreis zu lang. Er versuchte zunächst über den Seitenstreifen schneller voranzukommen. Anschließend wechselte er in die Mitte der Fahrbahn und benutzte die gebildete Rettungsgasse, um schneller an sein Ziel zu gelangen. Zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen stoppten den 35-Jährigen und erstatteten Anzeige. Den Mann erwarten nun zwei Punkte in Flensburg und ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro.

juh/Polizei Südhessen