Tresor gestohlen

Sie hebelten eine Stahltür und anschließend noch eine Holztür auf, um letztendlich in den Laden zu gelangen. Dort rissen die Täter einen Tresor aus der Verankerung und nahmen ihn samtInhalt mit. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0 entgegen.

Wer hat den C4 beschädigt?

Gelnhausen

Ein auf der Taunusstraße in Höhe der Hausnummer 2b abgestellter Citroen C4 wurde am Samstag, zwischen 11 und 14.30 Uhr, angefahren und vorne links beschädigt. Der hierfür verantwortliche Fahrer, der einen Schaden von etwa 3.500 Euro hinterließ, machte sich allerdings davon und wird nun von der Polizei gesucht. Hinweise bitte an die Polizei in Maintal, Telefon 06181 4302-0 oder die Unfallfluchtermittler (06183 91155-0).

Pflasterstein geworfen

Maintal

Mit einem Pflasterstein hat ein Einbrecher am Montag, gegen 1.40 Uhr, eine Fensterscheibe eines Lokals in der Bahnhofstraße eingeworfen, um dann aus dem Gastraum Geld zu stehlen. Nach ersten Erkenntnissen soll der Eindringling etwas Münzgeld vorgefunden und mitgenommen haben. Hinweise auf den Täter nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06051 827-0 entgegen.

Imbisswagen aufgebrochen

Gelnhausen

Unbekannte brachen zwischen Samstag, 20.30 Uhr und Montag, 10.45 Uhr, einen in der Straße "Am Bruchweg" abgestellten Imbisswagen auf und richten einen Schaden von etwa 250 Euro an. Die Täter durchsuchten anschließend den Wagen, nahmen aber offensichtlich nichts mit. Hinweise auf die Einbrecher nimmt die Kriminalpolizei (06051 827-0) entgegen.

An der Tür gehebelt

Schlüchtern

An der Eingangstür einer Gaststätte in der Rhönstraße hat ein Unbekannter am Sonntag, zwischen 2 und 19.45 Uhr gehebelt. Nach dem der Täter die Tür schon fast aufgebracht hatte, verschwand er wieder, ohne in dem Lokal gewesen zu sein. Die Polizei schließt nicht aus, dass der Ganove sich ertappt fühlte und deshalb das Weite suchte. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte auf der Wache in Schlüchtern (06661 9610-0).

vd/Polizei Offenbach