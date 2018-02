Falsche Polizisten wollen Geld erschwindeln

Einmal mehr versuchten bislang unbekannte Betrüger unter dem Vorwand von der Polizei zu sein, sich das Vertrauen der Bürger zu erschwindeln und sie dazu zu bewegen, größere Summen Bargeld oder Schmuck zu übergeben. "Wir haben binnen zwei Stunden neun Meldungen über falsche Polizeibeamte bekommen", berichtet Rösch. Einige der Angerufenen konnten die Telefonnummer 06182 110 vom Display ihres Apparates ablesen und ein angeblicher Polizist "Martin Henkel" meldete sich. Mit seinen Lügenstorys blitzte der Anrufer aber bei den Seligenstädtern ab, so dass kein Schaden entstand. Obgleich die Polizei seit Monaten vor dieser perfiden Masche warnt, reißen die Anrufe der Betrüger nicht ab. Vor diesem Hintergrund appelliert die Polizei: Geben Sie am Telefon keine persönlichen Daten, etwa zu den eigenen Lebensverhältnissen preis und machen Sie keine Angaben zu Wertsachen oder Vermögenswerten in der Wohnung. Rösch stellt heraus, dass Polizeibeamte nicht am Telefon nach persönlichen Geldverstecken fragen und kein Bargeld oder andere Wertsachen "vorsorglich" sicherstellen. Die Polizei ruft auch niemals mit der Notrufnummer 110 oder ähnlichen Kombinationen an. Der Rat des Polizeichefs lautet: "Wenn Anrufer Druck machen, nicht einschüchtern lassen, das Gespräch beenden und umgehend die Polizei informieren."

Lastkraftwagen fällt bei Unfall um

Mainhausen. Bei einem Unfall am frühen Freitagmorgen auf der Autobahn 3 bei Mainhausen fiel ein Lastkraftwagen um; der Fahrer wurde verletzt. Der Lastkraftwagen mit Anhänger befuhr gegen 4.45 Uhr die Autobahn 3 in Fahrtrichtung Würzburg. In einem Baustellenbereich zwischen der Anschlussstelle Seligenstadt und dem Seligenstädter Dreieck fuhr der 52-jährige Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache gegen einen Fahrbahnteiler, der die Autobahn 3 von der Auffahrt zur Autobahn 45 in Richtung Dortmund trennt. Durch die Kollision fiel der Lastkraftwagen um, der Anhänger blieb stehen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Autobahn blieb bis 6.50 Uhr voll gesperrt, danach konnten zwei Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Gegen 14.15 Uhr waren die Autobahn und die Zufahrten wieder befahrbar.

bak/Polizei Südosthessen