Zeugen nach Alkoholfahrt gesucht

Gesucht werden Fahrzeugführer, die gegen 16.30 Uhr dem Lenker eines silbernen Ford Mondeo ausweichen oder abbremsen mussten. Eine Autofahrerin hatte die Polizei alarmiert und war dem Ford-Fahrer von der K 887 bis nach Aufenau gefolgt, wo er nach links in die Frankfurter Straße abbog und in der Fürther Straße das Auto abstellte. Nach ihren Angaben mussten andere Verkehrsteilnehmer ausweichen und bremsen, weil der Mondeo teilweise in den Gegenverkehr gefahren sei.

Die Polizei traf schließlich den mutmaßlichen Lenker in unmittelbarer Nähe des bereits geparkten Ford an. Der 54-Jährige stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss und musste eine Blutprobe abgeben. Zeugen, die Angaben zur Fahrweise und dem Autofahrer machen können, melden sich bitte auf der Polizeistation Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0.

vd/Polizeipräsidium Südosthessen