Junge Frau mit Pfefferspray besprüht

Der Mann sprach sie zunächst an und die Frau fühlte sich dadurch bedroht. Sie zog ein Taschenmesser, worauf der Unbekannte das Spray einsetzte. Er flüchtete anschließend zu Fuß. Die 17-Jährige wurde leichtverletzt und begab sich in ärztliche Behandlung. Der Täter hat eine dunkle Hautfarbe und längere, gekräuselte Haare. Der Mann war mit einer Bomberjacke und dunkler Jeanshose bekleidet. Hinweise bitte an die Polizeistation Dieburg unter der Telefonnummer 06071/9656-0.

juh/Polizei Südhessen