Unfall zwischen Bus und Auto in Dieburg

Am Mittwoch, 21. Februar 2018, kam es gegen 19:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Aschaffenburger Straße in Dieburg.

Ein 53-jähriger Busfahrer wollte mit seinem Linienbus von der Max-Planck-Straße auf die Aschaffenburger Straße einbiegen. Hierbei übersah er den von links kommenden PKW eines 63-jährigen Dieburgers und nahm diesem die Vorfahrt. Durch die Kollision wurde der PKW des Mannes gegen den Wagen einer 27-jährigen Dieburgerin geschleudert, welche im Gegenverkehr fuhr. In dem Linienbus befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste.

Die beiden PKW-Fahrer kamen leicht verletzt in die umliegenden Krankenhäuser. Die 2- und 5-jährigen Kinder der Dieburgerin blieben glücklicherweise unverletzt. An allen beteiligte Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 50.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme war die Aschaffenburger Straße zeitweise vollgesperrt.

dc/Meldung der Polizei Südhessen