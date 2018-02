Diebe stehlen Styroporschneidemaschine

Zwischen Samstag, 16 Uhr und Montag, 6 Uhr, betraten die Unbekannten das mit einem Bauzaun gesicherte Gelände in der Straße In den Agonnerwiesen und zerstörten das Vorhängeschloss am Bauwagen. Sie nahmen ihre Beute an sich und flohen in unbekannte Richtung. Möglicherweise haben sie zum Abtransport des Stehlgutes ein Fahrzeug benutzt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kripo zu melden.

Einbrecher lassen Cognac mitgehen

Hanau. In der Nacht zum Montag stiegen Unbekannte in eine Gaststätte in der Burgallee in Kesselstadt ein und ließen unter anderem Cognac mitgehen. Zwischen Sonntag, 23 Uhr und Montagmorgen, 9.15 Uhr, hebelten Einbrecher die Eingangstür des Restaurants im Bereich der 120er-Hausnummern auf und begaben sich anschließend in den Innenraum. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und nahmen im Schankraum Cognac, Bargeld und einen Laptop an sich. Anschließend flohen die Täter über die zuvor aufgehebelte Eingangstür. Die Kripo in Hanau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 zu melden.

Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn 66

Gelnhausen. Eine Schwerverletzte, ein Leichtverletzter und drei totalbeschädigte Autos - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Dienstagmorgen auf der Autobahn 66 bei Gelnhausen ereignete. Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine 33-Jährige mit ihrem Opel Zafira an der Auffahrt Gelnhausen-West in Fahrtrichtung Fulda auf die Autobahn auf. Hier soll sie dann direkt auf die linke Spur gefahren sein, ohne offenbar den nachfolgenden Verkehr zu beachten. Ein 61-Jähriger, der mit seinem 7er BMW die linke Spur befuhr, konnte nicht mehr ausweichen und prallte gegen den Zafira. Der Zafira drehte sich aufgrund des Aufpralls und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Ein hinter dem BMW fahrender, 50-jähriger Kia-Lenker prallte wohl bei dem Versuch auszuweichen an die linke Leitplanke und anschließend frontal in den beschädigten Opel, wobei sich der Kia ebenfalls drehte. Die Opel-Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt, der Fahrer des BMW leicht; beide kamen in ein Krankenhaus. Alle drei Autos waren nicht mehr fahrbereit. Während der Aufräumarbeiten blieb die Autobahn in Richtung Fulda über eine Stunde voll gesperrt.

Autoknacker waren unterwegs

Langenselbold. Diebe zogen in der Nacht zum Montag durch die Straßen und brachen sechs geparkte Autos auf. Abgesehen hatten es die Täter auf Airbags und die Lenkräder sowie auf die eingebauten Navigationssysteme. Sie machten Beute im Wert von gut 11.000 Euro und verursachten einen Schaden von über 2.000 Euro. Um in das Innere der fünf BMW-Karossen und dem einen Mercedes zu gelangen, zertrümmerten die Autoknacker eine Scheibe oder machten sich an den Schlössern zu schaffen. Die Fahrzeuge waren im Konrad-Zuse-Ring, im Fichtenweg, in der Ringstraße und dem Feldbergring sowie "Am Häusergraben" und dem Beethovenring abgestellt. Die Kriminalpolizei bittet Anwohner oder Passanten, die verdächtige Gestalten gesehen haben, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Ford prallte gegen Schutzplanke - Zeugen gesucht!

Gründau. Wer am Montagmittag auf der Autobahn 66 in Richtung Fulda unterwegs war, könnte Zeuge einer Unfallflucht geworden sein. Gegen 13 Uhr musste ein 61-jähriger Ford-Fahrer ausweichen, als an der Auffahrt Gründau-Rothenbergen ein schwarzer Mini-Van auf die Autobahn auffuhr. Der Focus-Lenker wich nach links aus, um eine Kollision zu vermeiden, prallte allerdings gegen die Schutzplanke. Der Verursacher scherte sich nicht um den Schaden von allein 5.000 Euro, der nun an dem Ford zu beklagen ist und setzte die Fahrt fort. Glücklicher Weise erlitt der 61-Jährige aus Sinntal keine Verletzungen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer der Autobahnstation Langenselbold 06183 91155-0 zu melden.

