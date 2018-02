Zwei Räuber überfallen Penny-Markt

Die Kriminalpolizei bittet insbesondere eine Kundin, die gegen 20.30 Uhr im Bereich der Kasse 1 stand und vermutlich den Überfall gesehen hat, sich zu melden. Die jugendlich wirkenden Männer hatten dort die Mitarbeiterin bedroht. Die Täter waren etwa 1,75 Meter groß und dünn. Sie trugen Sturmhauben. Einer hatte zusätzlich einen roten und der Komplize einen blauen Schal darüber gebunden. Zudem hatte einer eine rote Tragetasche bei sich. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zu dem Duo. Darüber hinaus werden die noch nicht bekannte Kundin und weitere Zeugen gesucht, die vor oder nach dem Überfall Beobachtungen gemacht haben. Die Kripo-Hotline lautet: 069 8098-1234.

Unfall im Gegenverkehr

Seligenstadt. Auf der Umgehungsstraße (Landesstraße 2310) kam es am Donnerstagabend zu einem Unfall im Gegenverkehr; da der mutmaßliche Verursacher flüchtete, sucht die Polizei nach Zeugen. Um 21.20 Uhr fuhr ein Omnibus von Zellhausen in Richtung Seligenstadt. Zur gleichen Zeit fuhr ein gelber Peugeot mit Offenbacher Kennzeichen in die entgegengesetzte Richtung. Aus bislang nicht geklärter Ursache fuhr der Peugeot-Lenker seinen Wagen in den Gegenverkehr. Der 46-jährige Busfahrer konnte nur bedingt nach rechts ausweichen, sodass es zu einer seitlichen Berührung beider Fahrzeuge kam, wobei ein Sachschaden von geschätzt 8.000 Euro entstand. Der Peugeotfahrer setzte seinen Weg jedoch unbeirrt in Richtung Zellhausen fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der beschädigte Peugeot wurde wenig später von der Polizei in Zellhausen aufgefunden. Da noch nicht abschließend geklärt ist, wer den Wagen fuhr, bitten die Beamten Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich auf der Wache in Seligenstadt (Rufnummer 06182 8930-0) zu melden.

Mülltonnen brannten - Zeugen gesucht

Hainburg-Hainstadt. Auf Hinweise aus der Bevölkerung setzt die Polizei Seligenstadt bei ihren Ermittlungen wegen mehrerer Mülltonnenbrände in Hainstadt. In den vergangenen Tagen mussten Feuerwehr und Polizei zu unterschiedlichen Tageszeiten ausrücken, weil im südöstlichen Ortsteil Papiertonnen brannten. Zuletzt gelang es einer aufmerksamen Anwohnerin am Donnerstagmorgen, gegen 9 Uhr, brennendes Papier aus einer Mülltonne herauszufischen und zu löschen, bevor größerer Schaden entstand. In zwei weiteren Fällen drohten die Flammen in den Abendstunden auf Wohnhäuser und ein Carport überzugreifen. Hier konnte durch den raschen Einsatz der Feuerwehr Schlimmeres verhindert werden. Die Ermittler der Seligenstädter Wache glauben nicht an Zufall sondern vermuten, dass die Feuer gezielt durch bislang unbekannte Täter gelegt wurden. Die Fahnder suchen nun nach Zeugen und fragen: Wem ist im Bereich Gartenstraße / Am Kiefernhain / Reichenberger Ring / Görlitzer Straße etwas Ungewöhnliches aufgefallen, das im Zusammenhang mit den Bränden der letzten Tage stehen könnte? Wer hat in diesem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise auf den / die mutmaßlichen Täter geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 89300 entgegen.

