Achtung Betrug: Falsche Polizisten am Telefon

Nach derzeitigem Stand hatten sie damit aber keinen Erfolg.

In der Zeit zwischen 20.30 Uhr und 21.30 Uhr meldeten sich insgesamt sechs Anwohner aus der Region Ober-Ramstadt, Nieder-Ramstadt, Roßdorf-Gundernhausen und Groß-Zimmern bei der "richtigen" Polizei und gaben an, betrügerische Anrufe erhalten zu haben. Glücklicherweise wurden diese Anrufe, in allen Fällen, von den aufmerksamen Bürgern und Bürgerinnen schnell beendet und die Geschichte über die Festnahme von Einbrechern in der Nähe, durch sofortiges Auflegen des Telefonhörers bereits im Keim erstickt.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei weiter dringend:

Die Polizei ruft NIE unter der Nummer 110 an! Werden Sie misstrauisch wen Sie Angaben zu Vermögenswerten am Telefon machen sollen! Geben Sie NIEMALS persönliche Daten, Wertgegenstände, Bargeld oder Schmuck an Fremde heraus! Wenn Sie sich unsicher sind, beraten Sie sich mit ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen! Informieren Sie umgehend die Polizei (Notruf 110)! Die Beamten werden Ihnen helfen den Sachverhalt zu bewerten und Ihnen nützliche Verhaltenshinweise geben.

dc/Meldung der Polizei Südhessen