Babenhausen: Einbrecher von Hausbesitzer überrascht

Der Kriminelle versuchte zuvor die Kellertür eines Wohnhauses in der Friedenstraße aufzuhebeln, als er von den Hausbesitzern, gegen 19.30 Uhr, überrascht wurde. Der Täter flüchtete in Richtung der anliegenden Felder. Er wird als etwa 1,75 Meter bis 1,85 Meter groß, dünn und circa 20 bis 30 Jahre alt beschrieben. Bei seiner Flucht trug er kurze Haare ("Undercut") und war mit einer dunkelfarbigen Bomberjacke sowie hellblauen Jeans bekleidet. Die Kripo in Darmstadt (K 21/22) sucht Zeugen, denen die beschriebene Person zu dieser Zeit in diesem Bereich aufgefallen ist. Alle sachdienlichen Hinweise werden von den Ermittlern unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegengenommen. Polizei Südhessen