Exhibitionist fährt mit der Straßenbahn

Die Frau saß gegen 14 Uhr in Begleitung in der Straßenbahn der Linie 9. Hier bemerkte sie einen älteren Mann, der sich entblößte und sexuelle Handlungen an sich vornahm. An der Haltestelle "Maria-Göppert-Straße" stieg er schließlich aus, nachdem er ertappt wurde.

Er wird als "über 50 Jahre alt" mit grau-gelblichem, vollem Haar beschrieben. Laut Zeugenaussage hatte er einen Vollbart, eine auffallend große Nase und war mit einem grau-beigen oder lilafarbenen Anorak bekleidet. Hinweise nehmen die Ermittler der Kripo (K 10) in Darmstadt entgegen (06151/969-0).

juh/Polizei Südhessen